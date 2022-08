Enteado mata o padrasto a facadas em Santa Luzia após discussão

Policiais militares prenderam um jovem, de 18 anos, suspeito de ter atacado o próprio padrasto, neste domingo (21), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A vítima foi identificada como Wellison Silva de Oliveira, de 36 anos. O crime ocorreu na rua Teodoro Ferreira Luz, no bairro Maria Adélia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estariam fazendo uso de bebida alcoolica e tiveram uma discussão.

O padrasto teria dado um golpe com pedra no peito do enteado, que pegou uma faca e atingiu o padrasto no braço.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência do ataque.

Com Itatiaia