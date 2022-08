Homem tenta esfaquear esposa e é morto com tiro de bala de borracha por policial militar

Um homem foi morto com um tiro de bala de borracha por um policial militar na tarde deste domingo (21) no Centro de Bandeira do Sul (MG). De acordo com a PM, o homem tentava matar a esposa e atingir o policial com um facão e uma faca no momento em que ocorreu o disparo.

Homem tenta esfaquear esposa e é morto por policial militar com tiro de bala de borracha em MG — Foto: Marcos Correa

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de meio dia. Segundo a PM, o homem estava armado com um facão e uma faca. Ele estaria ameaçando e tentando contra a vida de sua companheira e também de sua própria irmã.

Segundo a polícia, o homem estaria alcoolizado e agressivo, tentando dar um golpe de faca na esposa, que estava caída ao chão. A PM também informou que o homem tentou atingir os militares. Neste momento, um dos policiais disparou e o tiro atingiu o peito do homem. A arma era de balas de borracha.

A esposa e os familiares foram socorridos para o pronto socorro local. A perícia foi acionada.

Com g1