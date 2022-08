Grávida morre após marido causar explosão ao confundir álcool e água

A grávida que ficou com cerca de 80% do corpo queimado após um incêndio no apartamento dela, em Americana (SP), morreu no sábado (20). Segundo a Polícia Civil, a explosão ocorreu após o marido ter se confundido e se aproximado com álcool em vez de água de uma panela sobre fogo.

Tássia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos, morreu após sofrer queimaduras pelo corpo em acidente em que o marido confundiu água com álcool — Foto: Reprodução/redes sociais

A Secretaria de Segurança do estado (SSP-SP) confirmou na tarde deste domingo (21) o óbito de Tássia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos. Ela estava no sétimo mês de gestação e perdeu o bebê no dia 14. O apartamento fica no Parque Gramado.

A assessoria da SSP informou, em nota, que o marido da vítima, Warley de Oliveira Leão, de 35 anos, também ficou ferido com gravidade após a explosão. Na data do incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que ele teve 60% do corpo queimado e estava intubado.

A filha do casal, de 6 anos, sofreu ferimentos leves na boca. As vítimas foram socorridas inicialmente ao Hospital Municipal de Americana.

Segundo a família, Warley permanece internado no Centro de Tratamento de Queimaduras da Irmandade de Misericórdia de Campinas (SP). Já a menina está sob os cuidados da família paterna.

"No local [apartamento], os PMs apuraram que a mulher solicitou ao marido que colocasse água em uma panela que estava no fogão com o fogo aceso. Porém, ele confundiu um galão de álcool com o de água. Ao se aproximar da panela, o fogo se alastrou sobre o galão de álcool e ocorreu uma explosão", diz nota da SSP.

A secretaria informou que o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como lesão corporal e comunicação de óbito, e que houve realização de perícia no apartamento.

De acordo com a família, Tassia foi sepultada às 16h deste domingo, no Cemitério Alphacampus, em Jandira (SP).

Com g1