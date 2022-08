Homem mata bebê e atira em 4 pessoas da mesma família em Brumadinho

Cinco pessoas foram baleadas por um homem após discussão no bairro Tejuco, em Brumadinho, na Grande BH, na noite desta terça-feira (23). As vítimas têm idades entre 14 e 22 anos, além de um bebê de 1 ano, que não resistiu aos ferimentos.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o capitão Juarez, da Polícia Militar, o suspeito, ainda não identificado, fez diversos disparos, mas foi preso pouco tempo depois, após cerco da corporação. A motivação do crime ainda é investigada, mas especula-se que se tratou de uma briga entre os parentes. O homem tem várias passagens pela polícia, e a arma usada no crime foi apreendida.

Marcos de Oliveira é parente das pessoas envolvidas, e contou que o suspeito sempre "surta" por conta do uso de drogas. Ele já teria batido em diversos parentes, inclusive o próprio pai.

"Estava chegando do serviço quando me ligaram. Pelo que me disseram, ele só chegou atirando e pronto. Ele já vinha aprontando há tempos, e não adiantava. Mesmo assim, será que agora fica preso? Vamos ver se a Justiça é verdadeira", desabafou.

Todas as vítimas foram inicialmente levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foi confirmada a morte do bebê. Outra pessoa segue internada no local, e as outras três foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com Itatiaia