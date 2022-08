Aluno planeja atentado a escola de Minas e é denunciado por agência de segurança dos EUA

Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de planejar atentados em escolas da rede pública de ensino de Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele estava em casa, no bairro Santa Rita, quando foi abordado pela equipe da Polícia Civil (PCMG), que realizou uma operação com mandado de busca e apreensão.

Operação foi conduzida pela Polícia Civil de Governador Valadares. — Foto: Divulgação/PCMG

O celular do adolescente e um caderno com algumas anotações também foram apreendidos. De acordo com a PCMG, as informações do plano de atentado chegaram após denúncias da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI), da embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

A investigação deu continuidade com a Polícia Civil de Governador Valadares, que indentificou o adolescente. Após a apreensão, ele foi conduzido junto aos responsáveis para a Delegacia de Plantão da cidade.

Com O Tempo