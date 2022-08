Mulher é presa após atropelar e matar namorado de propósito

Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de ter atropelado e matado o namorado de maneira proposital. O caso foi registrado no último dia 20, no Condado de Prince George, nos Estados Unidos, e relatado pela ABC News.

Mulher atropelou e matou o namorado de maneira proposital — Foto: Prince George's County Police Department

As autoridades disseram que receberam informações de que havia um homem debaixo de um carro do lado de fora da casa dela. O socorro chegou ao local, mas a morte foi confirmada no lugar.

As investigações apontam que a mulher, que é conhecida do meio policial, atropelou de propósito o namorado. A mulher está sendo acusada de homicídio culposo veicular e está sob custódia do Departamento de Correções. Não há informações sobre a motivação do crime.

Com O Tempo