Ex-PM agride policial após ser preso por suspeita de estupro

Um ex-policial militar do estado do Rio de Janeiro foi preso na cidade de Ipatinga, na região mineira do Vale do Rio Doce, suspeito de tentativa de estupro a uma jovem de 21 anos. Conforme relatos da vítima aos policiais, ela foi abordada pelo ex-PM, de 40 anos, ao sair da faculdade e convidada para conhecer o estúdio de tatuagem. Atualmente, o suspeito trabalha como barbeiro em local anexo ao estúdio. A prisão aconteceu na última quarta-feira (24) e foi flagrada por câmeras de segurança.

Homem resistiu à prisão e entrou com conflito com um policial militar. — Foto: PMMG

Conforme informações da polícia militar, a vítima mora na cidade de Timóteo, na mesma região, denunciou que o suspeito, que é barbeiro em um estabelecimento que funciona anexo a um estúdio de tatuagem, teria tentado violentá-la no local.

A vítima relatou à PM que após sair da faculdade, foi abordada pelo suspeito que teria convidado a jovem para conhecer as dependências do estúdio, localizado na rua Jacarandá, no bairro Horto, em Ipatinga. Assim que ela chegou ao segundo piso do estabelecimento, o barbeiro teria pedido a jovem para mostrar onde ela gostaria que fosse feita a tatuagem.

Segundo relato da vítima, quando ela virou de costas para mostra o local, o ex-PM a agarrou por trás. Nesse momento, a jovem consegiu se soltar, mas foi segurada de novo pelo suspeito, momento em que novamente conseguiu escapar e correu para a rua. Ao chegar na via pública, ela embarcou em um ônibus com destino a Coronel Fabriciano, local onde procurou a Polícia Militar e fez a denúncia.

Prisão do suspeito

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma equipe de policias foi até o estabelecimento, onde abordou o acusado. Inicialmente, ex-PM conversou normalmente com os policiais e negou que teria feito qualquer coisa contra a vítima. Mas, ao saber que seria conduzido para a delegacia, o suspeito entrou em luta corporal com o militar que conseguiu fugir, ignorando as ordens de parada.

Os policiais solicitaram reforços para prender o acusado que foi encontrado debaixo de um viaduto, momento em que foi cercado policiais militares.

Para conter o suspeito a polícia precisou usar uma pistola de emissão de impulso elétrico (teaser) sendo algemado logo em seguida. Os policiais levaram o preso para ser medicado na UPA no bairro Canaã, devido aos ferimentos sofridos ao reagir à prisão, e depois foi levado para o plantão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Ele foi atuado em flagrante pelo delegado plantonista e encaminhado ao Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp) onde está à disposição da Justiça.

Ficha criminal

O ex-policial militar do Rio de Janeiro, conforme informações do boletim de ocorrência, foi condenado pela Justiça Militar a 18 anos por furto qualificado, extorsão mediante sequestro e atentado violento ao pudor; e a 12 anos e 8 meses pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Com Itatiaia