Virou rotina: ladrões rendem motorista e levam carga de soro de leite em pó na BR 040 em Paraopeba

Os assaltos em pátios de postos de combustíveis às margens da BR 040, entre Paraopeba e Caetanópolis, não param: dessa vez, bandidos renderam um caminhoneiro que carregava soro de leite em pó.

Foto: Acervo Via 040/Ilustrativa

A vítima relatou aos militares que, por volta da 1 da manhã de quarta-feira (24), percebeu um barulho de vidro quebrado no veículo: eram três bandidos armados, que o renderam rapidamente.

Eles assumiram o controle do veículo e em seguida retiraram a vítima do caminhão, sendo colocado no porta-malas de outro carro. A ação criminosa durou mais um tempo, com ele sendo transportado no carro e deixado em um cômodo num local que não conseguiu identificar.

A vítima ainda relatou que os criminosos queriam apenas a carga, de soro de leite em pó, e que haviam abandonado o veículo na rodovia. O caminhão foi encontrado, mas os saqueadores continuam foragidos.

Da redação