Mulher é detida após jogar pedras em cavalo em Sete Lagoas por fim de relacionamento

Insólito: a Polícia Militar prendeu, na última quarta-feira (24), uma mulher por maus-tratos a um cavalo - ela estaria insatisfeita com o fim do relacionamento com o proprietário do animal.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O caso aconteceu aqui em Sete Lagoas. Uma guarnição fazia patrulhamento quando percebeu a mulher arremessando pedras contra o animal e contra o homem, que fugia das agressões.

Então, os militares a abordaram e questionaram o porquê da ação - ela negou o ato mas respondeu que não queria o término do relacionamento. Ela foi detida e levada até a delegacia.

O artigo 32 da lei federal 9.605/98 indica crime praticar quaisquer ações que visam causar danos ao bem-estar de animais, sejam eles domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. A pena é de três meses a um ano de prisão com agravante caso a agressão cause a morte do ser.

Da redação