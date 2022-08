Mais de uma tonelada de maconha é apreendida dentro de carreta na BR-262, em Betim

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (28).

1300 barras de maconha foram apreedidas em Betim, na Grande BH. — Foto: Marcelo Abreu/TV Globo

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma viatura passava pela rodovia quando se deparou com uma carreta com defeito, estacionada no canteiro central.

Os militares pararam para tentar ajudar o motorista, mas quando os agentes se aproximaram, o condutor saiu correndo e fugiu.

O suspeito entrou em um matagal, porém foi localizado pelos agentes que tiveram o auxílio do helicóptero Pégasus da PM.

Dentro da cabine da carreta foram encontradas 1300 barras de maconha, cerca de uma tonelada e 300 quilos do entorpecente.

O suspeito, Rogério de Paula, de 37 anos, foi preso e contou aos policiais que a droga seria repassada em um posto de gasolina em Contagem, a 40 quilômetros do ponto onde a carreta estragou.

A maconha seria entregue a várias pessoas, que chegariam de carro e abasteceriam os veículos com a droga.

O homem não tinha passagens pela polícia.

A droga saiu de Santa Helena, no Paraná.

O motorista teria recebido cerca de R$ 10 mil para fazer o transporte ilegal.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com g1