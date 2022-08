Mãe confessa ter matado filhos de 3 e 10 anos; crianças foram enforcadas e asfixiadas

Os corpos de duas crianças, de três e 10 anos, encontradas mortas em um apartamento de Guarapuava, na região central do Paraná, foram liberados no domingo (28) pelo Instituto Médico-Legal. Segundo o órgão, eles foram levados para Itajaí, no estado de Santa Catarina, onde moram as famílias.

Mãe é presa suspeita de matar filhos de 3 e 10 anos no Paraná — Foto: William Batista/RPC

Não haverá velório, conforme a funerária. Elas devem ser sepultadas ainda nesta segunda-feira (29), no Cemitério Municipal de Itajaí.

De acordo com a delegada, a suspeita é que as crianças tenham sido mortas pela própria mãe. A mulher, de 31 anos, está presa desde sábado (27) e confessou o crime à polícia, conforme a investigação.

Ela também afirmou que matou as crianças há cerca de 15 dias após um surto, por enforcamento e asfixia, de acordo com a polícia. Os corpos foram encontrados em cima da cama do imóvel.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Hass, o menino de três anos foi asfixiado com um travesseiro; a menina foi enforcada com um cordão após receber um calmante da mãe.

Mãe disse à polícia ter tentado tirar própria vida após matar os filhos

O caso é investigado pela Polícia Civil. A corporação coleta depoimento e aguarda laudos do IML para encerrar o inquérito.

A suspeita foi presa em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. Ela também deve responder por homicídio.

Com g1