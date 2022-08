Jogador de futebol mata ex-namorada com martelo e taco de beisebol

O jogador de futebol Giovanni Padovani, 27, foi preso sob acusação de assassinar a ex-namorada por espancamento com martelo e um taco de beisebol na Itália. O assassinato aconteceu semanas depois que sua ex-namorada, Alessandra Matteuzi, 56, denunciou o jogador por perseguição.

Jogador de futebol italiano Giovanni Padovani foi preso sob a suspeita de matar sua ex-namorada, Alessandra Matteucci — Foto: Reprodução/Facebook

De acordo com a polícia, assim que ela chegou em casa foi emboscada pelo ex-namorado. No momento, ela estava conversando pelo telefone com a irmã, Stefania, que ouviu os gritos de Alessandra ao ser atacada.

Para uma TV local, a irmã relatou: "ela saiu do carro e começou a gritar: 'não Giovanni, não, eu te imploro, por favor'".

Alessandra e Giovanni estavam juntos há mais ou menos um ano, mas passaram a maior parte deste tempo separados, já que ela vivia em Bolonha e ele na Sicília.

Com O Tempo/The Sun