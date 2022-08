Guarda Civil Municipal apreende linha chilena e cerol durante operação em Sete Lagoas

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas realizaram, no último sábado (27), operação para combate a uso de cerol e linha chilena em pipas e papagaios.

Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

Chamada de Operação Linha Branca, os agentes apreenderam 16 carretéis de linha chilena, seis com cerol e um tubo com 300ml do produto - a ação é uma derivação de campanha da Prefeitura de Sete Lagoas de conscientização e combate ao uso dos materiais para recreação.

De acordo com a corporação, o uso destas linhas ou de substâncias é crime com pena de multa e apreensão do material.

Da redação com GCM Sete Lagoas