Traficantes são presos com mais de 50 buchas de maconha no Cidade de Deus

Militares prenderam três homens acusados de tráfico de drogas na noite dessa segunda (29) no bairro Cidade de Deus.

viatura-giroflex3.jpg

A guarnição foi até o local, que fica na Avenida Prefeito Euro Andrade. Lá, com auxílio de uma cadela do grupamento de Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA), foram encontrados no meio de um matagal uma sacola com 50 buchas de maconha; acima de uma barraca foram coletados mais quatro buchas da substância.

Os suspeitos, de 27 e 21 anos, responderão por tráfico. Eles foram encaminhados para a delegacia, juntamente com o material.

