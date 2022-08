Garoto de 12 anos atira em adolescente dentro de escola

Um menino de 12 anos foi apreendido depois de ter atirado contra um adolescente, de 13 anos, na segunda-feira (30), dentro de uma escola. O caso foi registrado na Madison Park Academy. no Norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Menino de 12 anos atira em adolescente de 13 dentro de escola — Foto: Shutterstock

De acordo com as autoridades, o adolescente foi hospitalizado e está estável. As motivações do menino ainda são desconhecidas, de acordo com reportagem da NBC News.

O chefe de polícia de Oakland, LeRonne Armstrong, disse que ficou “entristecido” ao saber que uma criança levou uma arma para a escola. “Nenhum pai quer mandar seus filhos para a escola durante o dia e depois ser chamado dizendo que o filho foi baleado. É a pior ligação que você pode receber”, falou o chefe de polícia à NBC.

A cidade de Oakland tem registrado um crescente número de assassinatos. Até agosto deste ano o número de assassinatos está próximo de superar o total do ano anterior.

Com O Tempo