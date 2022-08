Homem é agredido com garrafada em bar de Pirapama; motivação seria dívida de drogas

Um homem de 24 anos, com diversas passagens na polícia, é suspeito de agredir um indivíduo com uma garrafa em um bar de Santana de Pirapama. O caso aconteceu no último domingo (31).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A vítima estava no bar, que fica no bairro Santos Reis, quando o suspeito do crime chegou e lhe deu uma garrafada no pescoço. De acordo com o homem, ele estaria cobrando dívida de drogas.

O agressor conseguiu fugir e não foi encontrado, já a vítima foi encaminhada para o pronto atendimento ainda em Santana de Pirapama.

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito tem passagens por tráfico de drogas, agressão, ameaça, furto, estupro de vulnerável e já trocou tiros contra agentes de segurança.

Da redação com 25º BPM