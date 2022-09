Suspeito de aplicar golpe em hotéis fingindo ser jogador do Galo tem nome incluído na lista da Interpol

A Interpol incluiu o nome de Marcos Vitor Ramalho Pereira, de 25 anos, na lista de procurados internacionalmente. Marcos é jogador de futebol, atua nas divisões de acesso da Suécia e é suspeito de hospedar em hotéis da Grande BH se passando por atleta do Atlético, consumir bebidas e comidas caras e sair sem pagar. Conforme uma fonte da Polícia Federal (PF), o alerta na Interpol cita 'estelionato e assédio' na Suécia.

A Polícia Civil de Minas Gerais também investiga Marcos por ter se hospedado em um hotel de luxo da região da Pampulha e desaparecido deixando uma conta superior a R$ 3,5 mil para trás.

A reportagem apurou que pelo menos outros dois hotéis foram lesados de maneira parecida. Em um deles, ele se hospedou em Lagoa Santa, na Grande BH, disse que estava construindo em um condomínio da cidade. Pagou somente a primeira diária, fez uma transferência fake e saiu do hotel sem pagar nada.

Em entrevista nessa quarta-feira (31), o consultor estratégico em hotelaria, Maarten Van Sluys, disse que a rede está mobilizada para evitar novos golpes e trabalha com a possibilidade de Marcos ainda estar hospedado em algum hotel da Grande BH.

Maarten detalhou também como Marcos atua para enganar os hotéis. “Ele alega que teve documentos roubados, apresenta um boletim de ocorrência, paga a 1ª diária em dinheiro, depois pede prorrogação, consome no hotel e desaparece”, disse.

Entenda

O suspeito consome tudo do bom e do melhor em hotéis de luxo e sai sem pagar um centavo. Em alguns estabelecimentos, ele apresenta credenciais falsas do clube e até comprovante de extravio de bagagem.

Uma vez hospedado, o suspeito consome pratos refinados e bebidas caras nos restaurantes dos estabelecimentos. A última hospedagem na capital foi registrada semana passada. Conforme apuração da Itatiaia, o homem deixou o hotel sem pagar três diárias e a conta do restaurante.

Um boletim de ocorrência de abril deste ano descreve outro golpe do suspeito. À polícia, a gerente de um hotel de luxo da região da Pampulha da capital relatou que Marcos Vitor se hospedou de 3 a 5 de abril, após fazer a reserva em um site especializado nesse tipo de serviço. No dia 5, solicitou a prorrogação até o dia 11, alegando que era 'jogador de futebol e estava realizando testes no Atlético'.

Atlético

Procurado, o Atlético "alerta para que o estabelecimento entre em contato, antes de efetivar a hospedagem, com o setor de logística do clube, pois ninguém tem autorização de utilizar a instituição em benefício próprio."

A reportagem entrou em contato com Marcos pelas redes sociais e aguarda retorno.

