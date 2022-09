Casal é preso após matar homem e simular acidente com égua

Um homem de 37 anos e uma mulher de 33 foram presos nessa terça-feira (30), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, suspeitos de matar um homem, de 38, em maio deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, o casal tentou simular que a vítima havia sofrido um acidente de cavalo.

Ainda conforme a corporação, a Polícia Militar foi acionada em uma fazenda, onde a vítima foi encontrada pelo cunhado, já morta. O homem relatou às autoridades que, como não conseguia estabelecer contato com a vítima, foi até a residência.

Chegando ao local, o cunhado encontrou o homem caído, de bruços, próximo ao corpo de uma égua ainda arriada. Na ocasião, a ocorrência foi registrada como acidente com animal, quando a vítima teria tentado montá-lo e ficado com um dos pés presos no estribo.

Posteriormente, foi instaurado um inquérito para esclarecimentos dos fatos. O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Carlos Fernandes, contou que inicialmente a ocorrência havia sido registrada como acidente. Porém, as investigações apontaram para outros fatos.

“Já nos primeiros atos de polícia judiciária percebemos detalhes colhidos pelo perito criminal e médico-legista que evidenciavam situação distinta com casos semelhantes envolvendo acidente com cavalos”, afirmou ele.

No decorrer das investigações, foi apurado que o crime teria sido cometido porque a vítima estaria tendo um caso com a suspeita, e o marido dela teria descoberto a situação.

Durante as investigações, os policiais apuraram que o suspeito esteve na casa da vítima no dia do crime. No dia seguinte, o suspeito não compareceu ao velório do homem, somente a investigada. Depois, a mulher teria ido à casa da vítima para pegar uma machadinha que teria sido usada no crime. A mulher ainda teria questionado parentes e amigos da vítima sobre um possível testamento deixado pelo homem.

"Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos investigados, a machadinha que fora apanhada na residência da vítima foi apreendida, a qual guarda total compatibilidade em provocar a lesão encontrada na cabeça da vítima", afirmou o delegado Carlos Fernandes.

