Mulher cai em golpe após achar que namorava Johnny Depp e perde R$ 208 mil

Uma aposentada, de 61 anos, foi vítima de um golpe virtual conhecido como catfishing e imaginou que estivesse namorando o ator norte-americano Johnny Depp. Ela revelou que iniciou uma conversa em outubro de 2020, com um perfil que acreditava ser do astro de “Piratas do Caribe”, em uma rede social. A história foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do uol.

Mulher que não teve a identidade revelada é moradora de Osasco, interior de São Paulo — Foto: Wikicommons/Reprodução

A mulher que não teve a identidade revelada é moradora de Osasco, interior de São Paulo, e em depoimento à Justiça revelou que inicialmente as conversas eram sobre fatos do cotidiano. No entanto, o golpista que se passava por Johnny Depp começou a contar "uma história triste de que precisava de dinheiro para o pagamento de condenações em processos nos quais ele estava envolvido (se referindo ao julgamento contra Amber Heard)".

Durante todo o fraudulento romance, a mulher realizou depósitos que totalizaram R$ 208 mil para o golpista. A quantia era paga, em uma conta do Banco do Brasil, em nome de uma terceira, que seria amigo brasileiro do advogado de Johnny Depp.

Segundo o Uol, a aposentada vendeu carros, uma casa e passou por uma cirurgia plástica imaginando que iria morar com o ator em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O golpe foi descoberto pelo filho da aposentada que questionou as transações bancárias realizadas.

Além de prestar queixa à polícia, que investiga o caso, a mulher também entrou na Justiça contra o Banco do Brasil afirmando que a instituição financeira permitiu que um golpista abrisse uma conta fraudulenta. No entanto, a acusação foi rejeitada pela juíza responsável.

Com O Tempo