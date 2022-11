Jovem mata marido com facada no peito após ser agredida enquanto estava com filho no colo

Uma jovem de 23 anos foi presa após matar o marido com uma facada no peito. Ela estava com o filho de 9 meses no colo quando foi agredida pelo homem com um pedaço de madeira. Ela reagiu com a facada.

Crime ocorreu na zona rural. — Foto: PMMG

O caso aconteceu nesta segunda-feira (7 de novembro) em Fruta do Leite, no Norte de Minas Gerais. A mulher contou que o marido chegou em casa completamente embriagado e começou uma discussão com ela.

Em determinado momento ele foi para cima dela com um pedaço de madeira. Ela estava com o filho de 9 meses no colo e reagiu pegando uma faca. A suspeita atingiu o companheiro no peito.

A mulher disse que era constantemente agredida pelo homem e que tinha um relacionamento conturbado com ele. Ela já tinha dois boletins de ocorrência registrado por violência doméstica. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com O Tempo