Homem esfaqueia ex e namorado dela em Sete Lagoas; ninguém foi preso

Uma mulher de 30 anos é ferida a faca, em uma confusão que envolveu o ex-companheiro, C.C.S. (36 anos), no bairro Bouganville I, em Sete Lagoas. Ninguém foi preso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A mulher estava acompanhada do atual namorado (48 anos) e dos filhos em um carro, indo até a casa do ex, na Rua Djalma Cabral Rocha. C.C.S. estava na porta de casa, enquanto comia uma laranja e segurava uma faca; ao ver a ex com os filhos, recusou a recebê-los, mas, a mulher deixou eles assim e foi até o carro do namorado, distante da casa do autor.

C.C.S. então, segundo a ex, começou a jogar pedras no carro do atual companheiro da mulher. Uma briga entre os homens se iniciou, e armado com a faca, C.C.S. esfaqueou-o na mão e no ombro; nisso, ele foi até a mulher que estava dentro do carro e a atingiu no pescoco, causando um pequeno corte.

As vítimas foram até o Hospital Municipal, liberadas em sequência. Apesar do boletim de ocorrência lavrado, C.C.S. não foi detido.

Da redação com 25º BPM