Importunação: idoso tenta agarrar funcionária de escola do Centro de Sete Lagoas

Mais um caso de importunação em Sete Lagoas: uma mulher de 22 anos foi vítima de um idoso que se passou por cliente para lhe agarrar, em uma escola do Centro da cidade.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A ação aconteceu nessa segunda-feira (7) na Rua Professor Teixeira da Costa. A jovem estava atendendo o homem, de 66 anos, quando ele tentou abraçá-la e tocar em seu corpo. Quando um outro indivíduo entrou no local, ele saiu do estabelecimento.

Tempos depois, o autor retorna à escola e a jovem chama uma colega de trabalho para registrar a presença dele. Após registrar foto, a vítima chamou a Polícia Militar.

Uma guarnição foi até a casa do homem, no Progresso, onde sua irmã atendeu. Ela relatou aos militares de que ele sofre com transtorno mental e que passa maior parte do dia na rua.

Este foi o segundo caso de importunação registrado na segunda-feira: na outra ocorrência, jovens agrediram um idoso que supostamente teria tocado o corpo de uma garota no bairro Interlagos. Os agressores foram detidos.

Da redação com 25º BPM