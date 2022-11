Homem é ferido por golpe de chave de fenda durante desentendimento em Sete Lagoas

Um desentendimento por conta de pagamento por um serviço fez com que um homem de 41 anos fosse ferido com um golpe de chave de fenda no peito na manhã da última sexta (11) em Sete Lagoas.

O caso aconteceu na Rua Doutor José Antônio Chamon, no bairro São Geraldo. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima relatou que o agressor foi até sua casa para receber pelo acordado. Durante a conversa, o filho dela se desentendeu com o homem e enquanto ela foi buscar o dinheiro, o suspeito desferiu o golpe.

A vítima foi levada até a UPA Dr. Juvenal Paiva. O autor do golpe fugiu e ainda não foi localizado.

Da redação com 25º BPM