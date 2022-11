PM prende homem que atirou em porta de bar no bairro do Carmo

Foi detido na madrugada dessa segunda (14) um homem acusado de atirar com arma de fogo na porta de um bar no bairro do Carmo, em Sete Lagoas. Ele foi localizado nas imediações de uma casa noturna, no Interlagos.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O homem estava em Pegeout C4 Pallas preto. Um militar, retornando para casa após seu turno de serviço, viu o carro perto da Avenida Sabará e comunicou ao comando da PM. Uma operação foi montada e o veículo foi parado. Lá foram encontrados o révolver calibre 38 com seis munições, esta usada na ação anterior.

O suspeito foi detido em flagrante e foi encaminhado para a delegacia; veículo foi recolhido e arma apreendida.

Da redação com 25º BPM