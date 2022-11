Mulher é esfaqueada após importunação de homem em bar de Prudente de Morais

Os casos de brigas passionais têm sido frequentes nas últimas duas semanas: desta vez, uma mulher foi esfaqueada em Prudente de Morais na última terça-feira (15).

Foto: Maurício Cardim / ilustrativa

O caso aconteceu no bairro Maracanã. O suspeito do crime acabou importunando a vítima, que estava acompanhada do marido em um bar, na Rua Alípio Francisco dos Anjos. Tanto o esposo quanto os outros frequentadores do bar o expulsaram do local sob agressões.

Inconformado, o suspeito voltou e armado com uma faca golpeou a mulher no abdômem. Ela foi levada para o pronto-atendimento na cidade, mas acabou sendo transferida para Sete Lagoas.

O agressor fugiu, sem ser localizado.

Da redação com 25º BPM