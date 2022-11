Policial militar é morto na frente de esposa e do filho por outro militar

Um policial militar foi preso em flagrante depois de atirar e matar um outro PM em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu nesta terça-feira (15) em um bar dentro de um condomínio.

Homem atirou no peito de um PM no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Twitter

O momento no qual o cabo Jonas Barreto Santos entra no bar, vai direto até a vítima, que estava acompanhada pela esposa e pelo filho de 3 anos, e realiza o disparo foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com depoimentos de testemunhas ao g1, o sargento Sandro Rocha morreu na hora.

Santos foi levado para Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que continua a investigação do caso. Nesta quarta-feira (16), ele foi transferido para o Batalhão Especial Prisional da PM, localizado em Niterói.

A esposa da vítima relatou ao g1 que os dois tiveram um desentendimento há três anos no condomínio onde moravam. "O cachorro da Rafaela, que se diz mulher dele, desse assassino, avançou em mim. O meu marido botou o pé, para o cão não me pegar e nem o meu filho, e ela começou a agredi-lo verbalmente, o xingando de tudo que é nome. E ele falou que estava falando com ela com respeito, e que ela fizesse o mesmo. E ela falou que não ia falar, pois estava acostumada a falar assim com o marido dela. E ele falou: ‘mas o seu marido é obrigado a te aturar e eu não’", disse.

Eles continuaram a bater boca, mas não houve envolvimento em arma de fogo, faca e nem mesmo agressão física à época.

