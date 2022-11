Pai que confessou a pastor ter desejo ‘sexual’ pela filha é preso

Um homem, de 35 anos, foi preso por estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu em Belo Oriente, no Vale do Aço, e o suspeito foi detido nessa quarta-feira (16) em Timóteo, na mesma região, a partir do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Homem vai responder por estupro de vulnerável (Imagem Ilustrativa)

Segundo as investigações, conduzidas pela Polícia Civil, o homem procurou o pastor de uma igreja para contar que sentia desejos “sexuais” pela filha. Cientes do relato, os policias procuraram a menina, que relatou o crime. Segundo ela, o pai entrava no quarto dela durante a madrugada e cometia os abusos.

Ao decorrer das investigações, os agentes conseguiram comprovar o crime de estupro, o que resultou no indiciamento do homem por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Estupro de vulnerável

Conforme entendimento de junho deste dano do Superior Tribunal de Justiça (STJ), qualquer ato libidinoso praticado contra uma pessoa menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. A classificação ocorre independentemente da duração do ato ou da sua superficialidade.

A pena para o crime, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pode chegar a 15 anos de prisão.

Com O Tempo