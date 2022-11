Uma recém-nascida foi encontrada por pescadores após ser jogada dentro de uma mochila de uma ponte no Rio Capibaribe, no município de São Lourenço da Mata (PE) na manhã desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado no bairro de Tiúmas, no município do Grande Recife, por volta das 8h30.

Recém-nascida é resgatada após ser jogada de ponte dentro de mochila — Foto: Reprodução

"Me deparei com uma bolsa caindo de cima da ponte, dentro do rio. Olhei para o meu colega e disse: 'Caiu um negócio ali'. Ele comentou: 'Deve ter sido um cachorro'. Aí a bolsa começou a se mexer. Eu disse: 'Mesmo se for um cachorro, eu vou tirar ele dali de dentro, porque é um animal, indefeso'", afirmou uma testemunha, identificada apenas como "Arnaldo", à TV Jornal, afiliada da SBT no Recife.

Segundo Arnaldo, ao abrir a mochila, eles ouviram um choro e logo viram a criança. Em seguida, os pescadores acionaram a PM. Em nota, a PM explicou que o bebê, uma menina, tinha apenas algumas horas de vida quando foi encontrada. Ela foi levada ao Hospital e Maternidade Petronila Campos e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações sobre o caso foram iniciadas e o estado de saúde da recém-nascida é estável. A reportagem procurou a Prefeitura de São Lourenço da Mata, responsável pela administração do hospital, em busca de informações sobre a recém-nascida, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

Com O Tempo/Folhapress