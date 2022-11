Ladrão tem carro apreendido após roubo a mulher no Jardim Europa

Foi detido na última quinta-feira (17) no Jardim dos Pequis, um homem de 31 anos que roubou um celular de uma mulher em um ponto de ônibus. O criminoso utilizou uma faca para o crime.

Foto: 25º BPM / Divulgação

A vítima aguardava o ônibus no bairro Jardim Europa para ir ao trabalho quando o suspeito chega até ela em Volkswagen Gol de cor verde. Ele anuncia o assalto, toma o aparelho dela, e segue em direção ao Verde Vale. A mulher aciona a Polícia Militar, que imediatamente faz o rastreio do paradeiro do criminoso.

Ele foi encontrado na Rua Maria Tereza Nobelus; dentro do carro estava o aparelho roubado. Os militares também apreenderam a faca e as roupas utilizadas no crime. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, já o veículo foi rebocado.

Da redação com 25º BPM