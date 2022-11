Um homem, conhecido preliminarmente como Deivin, foi assassinado no fim da tarde de domingo (20) no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com uma moradora do bairro em relato para o SeteLagoas.com.br, a vítima teve perfuração a bala na cabeça. Populares que estavam em um evento próximo do local do crime foram até lá para socorrer.

Aguarde mais informações

Da redação