Troca de tiros entre polícia e suspeitos de roubo termina com três mortos em Minas

Três pessoas, dois homens e uma mulher, morreram na madrugada deste domingo (20), após trocar tiros com a polícia, em Montes Claros. O trio é suspeito de roubo e teria reagido ao cerco feito pela PM após o registro de dois assaltos.

Carro roubado pelo grupo foi atingido por vários disparos após a troca de tiros — Foto: Redes Sociais

O primeiro roubo ocorreu no bairro Interlagos. A vítima, de 67 anos, contou à polícia que havia estacionado o carro nas proximidades de um bar e quando retornou para sair com o veículo, por volta de 1h20, foi abordada por quatro assaltantes armados, entre eles uma mulher.

A idosa relatou que foi retirada do carro com violência e jogada no chão. Disse ainda que era ameaçada a todo instante pelos criminosos que afirmavam que iriam atirar caso houvesse alguma reação. Logo em seguida, o grupo fugiu levando o veículo, onde também estava uma carteira com o celular e as chaves de casa.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do assalto. Ao analisar outros trechos do vídeo, os militares perceberam que os suspeitos levavam a mão à cintura em vários momentos, demonstrando estarem armados, confirmando o relato da vítima.

Momentos depois, de acordo com a PM, um outro roubo foi registrado em um bar, na comunidade Campos Elísios, pelos mesmos suspeitos com o carro roubado. Os assaltantes renderam o dono do estabelecimento e levaram garrafas de bebida alcoólica.

Com a informação do segundo assalto, os militares fizeram um cerco para interceptar o grupo, mas antes da abordagem, os ocupantes do carro reagiram e houve troca de tiros.

Três suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos ao hospital mas não resistiram aos ferimentos. Um quarto envolvido conseguiu fugir e ainda é procurado pela polícia.

Foram apreendidos dois revólveres, calibres 32 e 38, com um total de cinco cartuchos deflagrados e quatro intactos, além das garrafas roubadas no assalto ao bar e dinheiro.

