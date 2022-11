Domingo macabro: homem é executado a tiros no Dona Sílvia

Foi morto a tiros na manhã desse domingo (20) no bairro Dona Silvia um homem de 21 anos. A causa do crime ainda é desconhecida. Esse foi o segundo homicídio apenas no domingo - um homem de 24 anos foi encontrado caído no bairro Santa Luzia.

Foto: Reprodução Redes Sociais

A execução aconteceu na Rua Gérson Belém. A Polícia Militar foi chamada e encontraram o homem caído ao solo em frente a um lote vago. De acordo com o SAMU, o homem tinha seis perfurações de arma de fogo e constatou o óbito no local.

Até o momento, não há informações sobre a causa do crime e os responsáveis. De acordo com a Polícia Militar, está em curso diligências para encontrar os responsáveis.

Da redação com 25º BPM