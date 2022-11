PM prende agressor de mulher bêbado no Barreiro; suspeito tinha arma de fogo em casa

Foi preso na zona rural de Sete Lagoas um homem de 50 anos, acusado de agredir a companheira - foi encontrado em poder deste suspeito uma arma de fogo calibre 32. O caso aconteceu na última sexta-feira (18).

Foto: 25º BPM / Divulgação

A companheira é que acionou a Polícia Militar após ter sido agredida dentro do carro dele, um Chevrolet Prisma Joy de cor preta. Além da violência, ela relatou a guarnição que o homem tinha um revólver em casa. Os militares fizeram buscas e encontraram o veículo na Rua Irombras, no Barreiro - o suspeito estava lá, com claros sinais de embriaguez. Nisso, os agentes foram até a casa do casal e encontraram o revólver com três cartuchos.

O suspeito foi detido em flagrante e responderá por posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal e embriaguez ao volante. Já a sua companheira foi levada até o pronto atendimento.

Da redação com 25º BPM