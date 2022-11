Motorista de lotação reage a assalto em Sete Lagoas; ladrões saem sem levar nada

Dois ladrões tentaram roubar uma lotação no bairro das Indústrias em Sete Lagoas, mas não contavam que o motorista do coletivo iria reagir ao assalto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A ação aconteceu no fim da noite de domingo (20). Os suspeitos embarcaram no Terminal Urbano, no centro. Durante a viagem, um dos criminosos pulam a roleta e anuncia o assalto, mas o motorista percebeu que o mesmo não estava armado.

O condutor recusou entregar o dinheiro para o ladrão; nisso, o autor começou a agredir o motorista com socos enquanto ele dirigia. O homem para o coletivo e vai às vias de fato com o ladrão. Sem conseguir levar nada, a dupla sai do ônibus em fuga sentido Itapuã.

A dupla não foi encontrada pela Polícia Militar.

Da redação com Por Dentro de Tudo