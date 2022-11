Policial Civil é suspeito de matar empresário, primo do rapper FBC, em bar de BH

A Polícia Civil investiga um assassinato ocorrido na madrugada desta segunda-feira (21) em um bar no bairro Jaqueline, região Norte de Belo Horizonte. Edson Rodrigues da Costa, de 43 anos, conhecido como “Plástico”, foi morto a tiros após uma discussão com o suspeito do crime, um policial civil aposentado, de 51.

Empresário Edson Rodrigues da Costa era proprietário do restaurante "Churrasquinho do Plástico", em Santa Luzia — Foto: Redes sociais / reprodução

Ele era proprietário de um restaurante em Santa Luzia, na região metropolitana, o “Churrasquinho do Plástico”, e primo do rapper Fabrício Soares Teixeira, conhecido como FBC. “Mataram um pai de família. Um policial bêbado. Alguém ajuda a gente. Esse cara não pode ficar livre”, escreveu o músico nas redes sociais.

A motivação do homicídio é investigada pela Polícia Civil. Conforme nota da instituição, até a noite desta segunda, não houve conduzidos à delegacia e agentes estavam em diligências à procura do suspeito. “Trata-se de servidor inativo, portanto não há ação da corregedoria”, explicou em nota.

Segundo informações do boletim de ocorrências, registrado pela Polícia Militar (PM), Edson estava no bar, acompanhado de amigos, quando, pouco após a meia-noite, o suspeito chegou ao local. Iniciou-se uma discussão que terminou com o disparo contra a vítima.

O empresário chegou a ser levado por populares para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança do bar registraram o crime e serão usadas nas investigações.

‘Churrasquinho do Plástico’

Edson era proprietário do restaurante Churrasquinho do Plástico, no bairro Baronesa, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. As redes sociais do empreendimento, que conta com mais de 10 mil seguidores no Instagram, informa que o velório será nesta terça-feira (22), entre 10 e 13h30, no Cemitério Belo Vale.

Com O Tempo