Quatro são presos após denúncia de carro furtado em Prudente de Morais

Foram presos pela Polícia Militar quatro pessoas envolvidas em um furto de um Fiat Uno, acontecido em Sete Lagoas. A operação com as detenções aconteceu no bairro Campo de Santana, em Prudente de Morais.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Os suspeitos estavam dentro do veículo, furtado no Boa Vista. Segundo a PM, uma denúncia anônima do paradeiro do carro foi realizada. Na operação, quatro rodas furtadas na ação foram recuperadas.

Os suspeitos foram levados para a delegacia.

Da redação com Por Dentro de Tudo