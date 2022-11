Ex-colega de trabalho mata homem a tiros dentro de funerária e foge

Um homem de 37 anos foi morto a tiros por um ex-colega de trabalho dentro de uma funerária em Pouso Alegre, no Sul de Minas, nessa segunda-feira (21). A motivação do crime ainda é desconhecida, mas, uma testemunha disse à Polícia Militar (PM), que o homicídio seria por ciúmes. Uma pessoa que auxiliou na fuga do principal suspeito foi preso em flagrante, enquanto o outro seguia sendo procurado.

Uma funcionária da funerária disse que conversava com a vítima, que trabalhava como agente funerário, quando o suspeito chegou. O homem, conforme registrado na ocorrência, disse para a mulher sair do local e atirou logo em sequência. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Samuel Libânio, mas não resistiu. Ela foi baleada duas vezes na região do tórax.

Durante os trabalhos, os PMs foram informados que um homem deu fuga para o suspeito em um Ford KA. Os militares compareceram na casa dessa pessoa e ela apresentava nervosismo e entrava em contradições. Diante disso, acabou confessando ter dado carona, por duas vezes, ao principal suspeito.

A polícia foi até o local indicado pelo outro suspeito, porém não conseguiu encontrar o homem apontado como autor dos disparos. As imagens do circuito de segurança serão utilizadas durante os trabalhos investigativos. Um conhecido do suspeito e vítima contou que havia rumores de que a relação de amizade dos dois não estava bem por causa de ciúmes.

O veículo usado na fuga foi apreendido. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Pouso Alegre.

