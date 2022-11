Mulher pede ajuda por bilhete em garrafa pet após ser sequestrada pelo ex

Um bilhete dentro de uma garrafa pet. Foi assim que uma mulher de 32 anos conseguiu pedir ajuda da vizinha para ser liberta do cárcere privado e do estupro praticado pelo ex-companheiro, de 41, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (21). O suspeito acabou sendo preso enquanto trabalhava.

Ocorrência foi finalizada na Delegacia de Plantão de Uberaba — Foto: Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma vizinha da vítima acionou a corporação após ter encontrado uma garrafa pet com um bilhete no quintal de casa. Ao ler o conteúdo, ela se assustou com o pedido vindo de uma moradora dos apartamentos próximos ao imóvel onde reside.

“Por favor, chame a polícia para o apartamento 208. Tem que ser antes dele voltar. Ele vai me matar, por favor”, dizia o bilhete. A vizinha foi até o apartamento citado e percebeu que a mulher estava sozinha e sem telefone. Quando os PMs chegaram, a mulher mantida em cárcere privado autorizou que a porta fosse arrombada, já que ela não tinha as chaves.

Em conversa com a vítima, os militares ficaram sabendo de tudo que aconteceu. Segundo ela, há oito meses ela veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e passou a viver com o suspeito. Porém, na semana passada eles tiveram uma briga e ela decidiu terminar o relacionamento, fato este não aceito pelo homem. A mulher saiu de casa prometendo voltar para a terra natal.

No último sábado (17), enquanto caminhava pelas ruas da cidade, o ex a viu e usando de força física, conforme registrado na ocorrência, mandou ela retornar para o apartamento e até mesmo ameaçou matá-la. No imóvel, a vítima teve os braços e pernas amarrados e acabou sendo estuprada. Depois disso, ainda foi agredida e novamente ameaçada de morte.

A vítima falou que gritou pedindo socorro, porém ninguém a escutou. A mulher ficou durante todo final de semana com medo de ser morta, já que o homem confessou ter matado uma pessoa em Alagoas.

Busca e prisão

A PM passou a fazer buscas na região e acabou sendo informada do local onde o suspeito estava. Os militares foram até o trabalho do homem e após fazer contanto com o chefe da segurança conseguiu localizá-lo. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão. A vítima, por sua vez, foi levada para um abrigo, após recusar atendimento médico.

Com O Tempo