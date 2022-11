A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária atenderam, na manhã desta quarta-feira (23), uma ocorrência de encontro de um corpo de recém-nascido no canteiro da MG-050 em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado. Devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar o sexo da vítima.

Corpo de recém-nascido é encontrado sem perna, braço e genitália em Divinópolis — Foto: Divulgação/PMRv

Segundo relatos da Polícia Militar Rodoviária, o corpo estava próximo à siderúrgica Valinhos e ainda estava com cordão umbilical. A vítima estava sem o braço direito, a perna direita e também sem a genitália. Uma sacola ao lado do corpo tinha fraldas e tecidos sujos de sangue. Esse objeto estava com "marcas de mordida animal".

Policiais que estavam na cena do crime apontaram que aparentemente os membros da criança foram arrancados por algum animal que passou pelo local. A perícia compareceu ao local, realizou os trabalhos e liberou o corpo ao serviço municipal do luto.

Com O Tempo