Aluno incendeia sala de aula com professor e colegas dentro

Um estudante de 12 anos ateou fogo na sala de aula de uma escola municipal de Mesquita, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (22). Dentro do recinto, estavam os colegas e o professor, que saíram ilesos.

Aluno ateia fogo em sala de aula de escola de Mesquita, no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações das autoridades responsáveis, o garoto também tentou impedir que o discente e os outros alunos saíssem do recinto. O menino estava com um galão de gasolina dentro da mochila que é utilizado para espalhar o produto pelo piso da sala. Logo em seguida, ele jogou um isqueiro aceso e deu início ao incêndio.

No fim do vídeo, é possível ver o adolescente tentando fechar a porta sob suposta intenção de impedir que as pessoas de dentro da sala saíssem. Alguns funcionários da escola, que passam próximo ao local, conseguiram apagar o incêndio com o extintor.

A patrulha da Guarda Municipal impediu o aluno de fugir da escola e o encaminhou para o 53° Departamento de Polícia, que investigará o caso. O adolescente poderá responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

Segundo informações do delegado dadas ao SP Diário, o crime foi "premeditado dias antes" e que o aluno apresentou "frieza no comportamento, sem empatia com a gravidade dos fatos".

A Secretária Municipal de Educação de Mesquita informou que "o incidente foi rapidamente controlado pela equipe da unidade, com extintores de incêndio, sem registro de feridos".

Com O Tempo/SP Diário