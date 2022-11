Casal chama a polícia após encontrar câmera escondida em quarto de motel

O que tinha sido planejado para ser um dia romântico acabou se transformando em pesadelo para um casal de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Ao ir em um motel, um homem de 31 anos e uma mulher de 32 anos encontraram uma câmera escondida dentro do quarto e chamou a polícia. O caso ocorreu no último sábado (19).

O incidente está sendo investigado pela Polícia Civil — Foto: Reprodução / Google Street View

O casal, que não teve a identidade revelada, localizou a câmera dentro da tomada, em frente a cama da suíte. Eles acionarem a polícia, foram encaminhados junto de um representante do motel para prestar esclarecimentos.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 6º Batalhão foi acionado para atuar em "atrito verbal" entre um casal e funcionários do motel. O estabelecimento informou, entretanto, que não houve atrito e que os trabalhadores se prontificaram de imediato a auxiliar o casal e identificar os responsáveis.

"Segundo informações repassadas ao efetivo, o homem alugou um quarto e verificou a presença de câmera escondida dentro de uma tomada", diz o texto.

O incidente está sendo investigado pela Polícia Civil da região. Não foram divulgados detalhes da investigação, nem se algo foi registrado pela câmera.

De acordo com o Nexos Motel, cuja razão social é Pousada Recanto dos Guararapes, disse, em nota, que "um dispositivo eletrônico foi encontrado em uma das suítes" e que a polícia foi acionada para apurar o fato.

"A Pousada Recanto dos Guararapes reforça a confiança no trabalho policial, além de estar colaborando para a identificação e responsabilização do autor do fato e apuração com a maior brevidade possível", diz o comunicado do motel.

A empresa alega também que não irá comentar sobre o assunto após a conclusão da apuração do caso, "com o objetivo de não atrapalhar as investigações".

Com O Tempo