Casal é morto com cerca de 50 facadas em rua de Betim

Um casal foi morto com golpes de faca em uma rua do bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira (24), e encontrou os corpos com cerca de 50 facadas. A motivação do crime será investigada.

Viatura da Polícia Militar — Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo a PM, os vizinhos relataram que o casal era tranquilo e morava há menos de um ano na região, além de ter duas casas de aluguel nas proximidades.

O homem de 43 anos levou cerca de 20 facadas nas costas, peito e pescoço. Já a mulher, de 54 anos, foi atingida 30 vezes na região do pescoço e do peito. A faca utilizada no crime não foi encontrada. Ninguém foi preso.

Com g1