VÍDEO: homem furta carteira em carro e gasta R$ 500 com cartões em Sete Lagoas

Um homem, ainda de identidade incerta, furtou um carro estacionado em uma loja de material de construções na manhã de sexta (25) no bairro JK, em Sete Lagoas. A vítima relata que ele deu prejuízo de R$ 500 até o momento.

Homem foi até loja no bairro São Francisco e utiliza os cartões furtados / Foto: reprodução redes sociais

A ação do homem foi flagrado por diversas câmeras de segurança: a primeira, do estabelecimento onde estava estava estacionado o carro. O homem passa, olha para o veículo e vai até a porta do motorista. Ele abre a porta e sai vasculhando pelo carro. De acordo com a vítima, que relatou para a reportagem do SeteLagoas.com.br, o homem tirou do porta-luvas a sua carteira.

Com o objeto furtado em mãos, o suspeito faz uma "maratona" por comércios do bairro São Francisco, utilizando os cartões que estavam na carteira. Em outras imagens de câmeras de segurança, ele vai até uma mercearia e compra uma bebida; próximo dali, passa novamente em um outro comércio e utiliza outro cartão para realizar uma compra.

Para o SeteLagoas.com.br, a vítima relatou que realizou o bloqueio dos cartões, mas o estrago já estava feito: o homem já tinha gastado R$ 500. Até o momento, os objetos não foram encontrados e a identidade do suspeito ainda não tinha sido confirmada.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas para o 190.

Da redação