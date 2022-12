Dupla leva carro e outros objetos em assalto a casa de professor no bairro das Indústrias

Um professor teve a ingrata surpresa de ser assaltado em sua própria casa na última quinta-feira, no bairro das Indústrias, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A vítima estava se preparando para aplicar uma aula virtual, quando dois criminosos de rostos cobertos e armados com faca, anunciaram o assalto. Eles procuravam por um cofre que conteria R$ 10 mil guardados na casa do professor – ele negou a existência, mesmo com insistência dos criminosos.

Sem ter o cofre, os bandidos levaram duas televisões, bijuterias, R$ 170 em dinheiro, além do automóvel do professor, um Volkswagen Gol. O veículo foi encontrado no bairro Itapuã.

Os criminosos não foram localizados.

Da redação com 25° BPM