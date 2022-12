Ladrão simula estar armado e leva telefone de vítimas no centro de Sete Lagoas

Um ladrão, simulando estar armado, roubou duas pessoas na noite de sábado (26) no centro de Sete Lagoas. Ele não foi localizado.

Foto: Google Maps / ilustrativa

A ação criminosa aconteceu entre as ruas Fernando Pinto e Ilka França. O homem e a mulher estavam caminhando pela rua quando foram abordados pelo homem, que anunciou o assalto e ordenou que passassem os telefones.

As vítimas acionaram a Polícia Militar, que efetuou o rastreio no entorno do local do crime, mas não encontraram o suspeito.

Da redação com 25º BPM