Presos em Santa Catarina dois dos criminosos mais procurados de Minas

Dois dos criminosos mais procurados de Minas Gerais foram presos na manhã desta segunda-feira (28), em Florianópolis, Santa Catarina.

Foto: SSP/MG

Françoar Corrêa dos Santos, o Gordo, de 33 anos, e Marcos Paulo dos Santos Queiroz, o Preto, de 36, são responsáveis pelo tráfico de drogas da Vila Itaipu e Aglomerado do Borel, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Eles estavam na lista de “Procura-se” da Justiça Mineira.

Segundo informações do serviço de comunicação da Polícia Militar, as prisões foram consequências de um trabalho do Serviço de Inteligência da corporação, que conseguiu pistas dos foragidos depois de uma longa investigação.

Françoar, que tem um processo de homicídio, era o cabeça do tráfico no Barreiro, enquanto Marcos Paulo atuava como gerente. Eles também foram condenados por crime de lavagem de dinheiro. Os dois estavam foragidos há mais de dois anos.

Em Florianópolis, segundo a PM, os dois se apresentavam como empresários e levavam uma vida de luxo com direito a mansões e carros importados. Na verdade, o dinheiro que esbanjaram era proveniente do tráfico de drogas na Grande BH.

Para efetuar as prisões, a PM mineira contou com a ajuda da Polícia Militar e do Ministério Público de Santa Catarina. Os traficantes deverão ser transferidos para Belo Horizonte até a próxima sexta-feira, quando cumprirão suas penas em um presídio.

Com Estado de Minas