Dias após ataque em Aracruz, escola de Minas é alvo de ataques com referências nazistas

Quatro dias depois do ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, realizado por um adolescente de 16 anos que vestia uma roupa com uma suástica, símbolo do nazismo, a Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, também foi alvo de ataques com referências nazistas. Funcionários e alunos que chegaram a unidade de ensino na manhã desta terça-feira (29), encontraram as paredes pichadas com suásticas e mensagens com referências a Hitler, líder do nazismo alemão. Uma exposição em referência ao dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, também foi destruída.

Suásticas e mensagens com referência a Hitler estavam nas paredes da escola. — Foto: Arquivo Pessoal.

De acordo com um dos colaboradores da instituição de ensino, que pediu anonimato, a suspeita é de que os ataques tenham sido feitos por estudantes da turma do nono ano. "Nós descobrimos um perfil em uma rede social com imagens internas da escola", disse o colaborador. Além das imagens da unidade escolar, o perfil conta com diversas publicações do jogo de videogame "Bully". No jogo eletrônico de ação-aventura um dos personagens realiza ataques em escolas.

A Polícia Militar esteve na escola durante a manhã de hoje e registrou um boletim de ocorrência. Segundo o colaborador da instituição de ensino, a perícia da Polícia Civil não chegou a ser acionada porque os funcionárias já haviam entrado na escola, o que pode ter alterado a cena do crime. A Guarda Municipal de Contagem também foi deslocada para as proximidades da instituição e permanece na região durante a manhã.

Para o colaborador, essa é mais uma situação de insegurança nas escolas. "É uma preocupação e a gente tem acompanhado isso em todo o país. Existe um trabalho da Polícia para desmontar esse movimento de células neonazistas. A gente viu, recentemente, esse ataque no Espirito Santo. Não dá pra se sentir seguro", aponta.

O ataque citado pelo colaborador ocorreu em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. Um adolescente de 16 anos invadiu duas escolas e atirou várias vezes. Quatro pessoas morreram e outra onze ficaram feridas, conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Contagem e até o momento não teve o retorno. A reportagem será atualizada com o posicionamento.

Com O Tempo