Crianças encontram homem morto com tiro na nuca durante brincadeira

O corpo de um homem morto a tiros foi encontrado por crianças que brincavam em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nesta terça-feira (29). Os pequenos localizaram o cadáver próximo de uma torre de telefonia e comunicaram a adultos. A vítima não foi identificada e, segundo a Polícia Militar (PM), aparentava ter 32 anos.

Ocorrência foi encerrada na 7ª Delegacia de Polícia Civil — Foto: Reprodução / Google Street View

Testemunhas contaram que as crianças se divertiam quando as procuraram dizendo ter visto uma pessoa caída. O homem era de cor branca, cabelos pretos raspados, com tatuagens de pombo no pescoço, de Cristo no tronco e do jogo GTA, além de outra no braço direito com o escrito “4:20”.

Conforme registrado na ocorrência, havia muito sangue na cabeça da vítima, já que ela foi baleada na nuca e tinha outra perfuração próximo da orelha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Próximo do corpo, os PMs encontraram uma mochila. Dentro havia um bilhete de passagem, além de uma cápsula de arma de fogo calibre 9 milímetros. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e recolheu os materiais encontrados junto com a vítima. A autoria e motivação do homicídio são desconhecidas.

Com O Tempo