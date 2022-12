Homem é esfaqueado enquanto defendia namorada de importunação sexual

Um homem de 58 anos foi esfaqueado enquanto defendia a namorada que sofria importunação sexual por um suspeito, de 54. O crime foi registrado em um posto de combustível em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (29). Com as imagens do circuito de segurança, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e prender o apontado como autor do delito.

Ocorrência foi registrada em posto de combustível — Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA - Reprodução / Pixabay

Um frentista contou aos militares que, por volta das 3h30, um senhor negro, alto, forte, vestido de camiseta cavada, utilizando óculos e boné chegou no posto e passou a importunar a atendente da loja de conveniência, que estava acompanhada do namorado.

O companheiro da mulher interveio ao perceber o que o cliente fazia com a parceira. Os dois chegaram a trocar empurrões, no entanto, o suspeito fugiu no veículo. Pouco tempo depois, o cliente retornou e desembarcou com uma faca. Com o objeto cortante, ele feriu o abdômen do companheiro da mulher.

A funcionária da loja de conveniência pegou um rodo e quebrou o vidro traseiro do carro do suspeito, que fugiu na sequência. A namorada socorreu o parceiro até a unidade de saúde da cidade e ele precisou operar.

Diante da análise das imagens do circuito de segurança, os PMs conseguiram identificar a placa do carro do suspeito e chegaram até a casa dele. O homem recebeu a equipe e confessou envolvimento na discussão. Ele disse ter usado a faca pois havia sido ameaçado. O homem foi preso em flagrante e levado para o Pronto Socorro. O veículo dele foi apreendido e removido.

