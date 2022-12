Marido mata esposa com enxadão, pede desculpa pra filha e tira a própria vida

Uma mulher de 51 anos foi morta com golpes de enxadão pelo marido, de 54, em Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, na segunda-feira (28). O homem ligou para a filha do casal após o crime, pediu desculpas e tirou a própria vida na sequência.

Ocorrência foi registrada em Carmo do Cajuru — Foto: Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar (PM), o filho deles contou que os pais discutiam com frequência por motivos banais e que recentemente as brigas haviam se intensificado. No dia do crime, o rapaz tentou evitar que a mãe fosse atacada e chegou a empurrar o pai, porém foi ameaçado pelo familiar.

O homem, que estava com um enxadão, atingiu a companheira na cabeça e fugiu em uma caminhonete. Conforme registrado na ocorrência, ele ligou para a filha confessando o crime e pedindo desculpas. Ele ainda falou que iria se suicidar.

Os PMs foram até uma fazenda e encontraram o homem morto com uma corda no pescoço em um pé de jabuticaba. A mulher foi localizada caída no imóvel onde morava. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e os corpos foram liberados para o serviço funerário da cidade. O enxadão foi apreendido, assim como o celular do homem.

Com O Tempo